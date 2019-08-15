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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26
kesha876 написав:
Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?
це в приваті тільки для ОТПhttps://next.privat24.ua/payments/form/ ... 6275%22%7D
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:55
что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:12
Подскажите депозит безналоговый на 3 мес. По окончанию лучше разорвать и переоформить на 3 мес. (Тогда теряются проценты за 1 день). Или он автопролонгируется, то проценты за 1 день не теряются?
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demichh
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:49
безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать
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v57
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:56
v57 написав:
безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать
На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?
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demichh
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:06
demichh написав: v57 написав:
безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать
На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?
они сказали про обычный депозитhttps://conditions-and-rules.privatbank.ua/main/view-content-109/?lang=uk
Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних виплат" из другого раздела методичкиhttps://conditions-and-rules.privatbank.ua/main/view-content-81/?lang=uk
Автомат продление
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vollena71
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:17
ага, спрошу совета и сделаю наоборот
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v57
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:22
demichh написав: v57 написав:
безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать
На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?
Безподатковий автоматично лонгується на такий самий термін. Якщо потрібно змінити термін, то потрібно розірвати у день пролонгації (наступний день після закінчення)і можна одразу відкрити новий
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Sanio
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