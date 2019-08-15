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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8207820882098210>
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26

  kesha876 написав:Как узнать тот спецрахунок?
Или это только в ОТП?

це в приваті тільки для ОТП
https://next.privat24.ua/payments/form/ ... 6275%22%7D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:55

что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:12

Подскажите депозит безналоговый на 3 мес. По окончанию лучше разорвать и переоформить на 3 мес. (Тогда теряются проценты за 1 день). Или он автопролонгируется, то проценты за 1 день не теряются?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:49

безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:56

  v57 написав:безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать

На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:06

  demichh написав:
  v57 написав:безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать

На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?

они сказали про обычный депозит
https://conditions-and-rules.privatbank.ua/main/view-content-109/?lang=uk
Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних виплат" из другого раздела методички
https://conditions-and-rules.privatbank.ua/main/view-content-81/?lang=uk
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:17

ага, спрошу совета и сделаю наоборот :)
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:22

  demichh написав:
  v57 написав:безналоговій вроде сразу
т.е. не трогать

На горячее сказали 3 дня будет лежать под 0.1%. Значит нужно разорвать и переоформить?

Безподатковий автоматично лонгується на такий самий термін. Якщо потрібно змінити термін, то потрібно розірвати у день пролонгації (наступний день після закінчення)і можна одразу відкрити новий
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:05

Re: Приватбанк

Сегодня звонила девушка, беспокоилась, что я не использую карту, и просила сделать покупку от 150 грн одним платежем.

А Приват вообще предлагает какие-то мотивации для поиска на полке запыленной карты? Если ей бонус за активацию клиента дадут, то у меня вопрос "а что мне с того?". Ну, помимо доброго дела для агента.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:09

Re: Приватбанк

Slx, для полочных карт Козероид может подключить кешбек живыми средствами на месяц. Но тут надо ждать снисхождения от самой системы, а не от девушки.
MASolomko
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