це в приваті тільки для ОТП
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:26
це в приваті тільки для ОТП
Додано: П'ят 16 сер, 2019 11:55
что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:12
Подскажите депозит безналоговый на 3 мес. По окончанию лучше разорвать и переоформить на 3 мес. (Тогда теряются проценты за 1 день). Или он автопролонгируется, то проценты за 1 день не теряются?
Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:56
Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:06
они сказали про обычный депозит
Послуга "Стандарт безподатковий для пенсіонерів, одержувачів зарплати і соціальних виплат" из другого раздела методички
Автомат продление
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 16:22
Безподатковий автоматично лонгується на такий самий термін. Якщо потрібно змінити термін, то потрібно розірвати у день пролонгації (наступний день після закінчення)і можна одразу відкрити новий
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:05
Re: Приватбанк
Сегодня звонила девушка, беспокоилась, что я не использую карту, и просила сделать покупку от 150 грн одним платежем.
А Приват вообще предлагает какие-то мотивации для поиска на полке запыленной карты? Если ей бонус за активацию клиента дадут, то у меня вопрос "а что мне с того?". Ну, помимо доброго дела для агента.
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:09
Re: Приватбанк
Slx, для полочных карт Козероид может подключить кешбек живыми средствами на месяц. Но тут надо ждать снисхождения от самой системы, а не от девушки.
|