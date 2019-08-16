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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:14
Slx написав:
Сегодня звонила девушка, беспокоилась, что я не использую карту, и просила сделать покупку от 150 грн одним платежем.
А Приват вообще предлагает какие-то мотивации для поиска на полке запыленной карты? Если ей бонус за активацию клиента дадут, то у меня вопрос "а что мне с того?". Ну, помимо доброго дела для агента.
Конечно, акции
всякие, вот например, заправка со скидкой
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Додано: Суб 17 сер, 2019 12:49
Игорь Алексеевич написав:
что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже?
Да, тоже не могу зайти уже второй день. Может кто знает, в чём проблема?
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AIV2000
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Додано: Суб 17 сер, 2019 13:37
AIV2000 написав:
Да, тоже не могу зайти уже второй день. Может кто знает, в чём проблема?
менять/обновлять браузер, ОС, или комп
там уже автоматическое перекидывание на НЕКСТ24, а он более требователен ко всему
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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