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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8207820882098210
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 20:14

  Slx написав:Сегодня звонила девушка, беспокоилась, что я не использую карту, и просила сделать покупку от 150 грн одним платежем.

А Приват вообще предлагает какие-то мотивации для поиска на полке запыленной карты? Если ей бонус за активацию клиента дадут, то у меня вопрос "а что мне с того?". Ну, помимо доброго дела для агента.

Конечно, акции всякие, вот например, заправка со скидкой :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:49

  Игорь Алексеевич написав:что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже? :roll:

Да, тоже не могу зайти уже второй день. Может кто знает, в чём проблема?
AIV2000
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:37

  AIV2000 написав:Да, тоже не могу зайти уже второй день. Может кто знает, в чём проблема?

менять/обновлять браузер, ОС, или комп
там уже автоматическое перекидывание на НЕКСТ24, а он более требователен ко всему
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 19:26

  AIV2000 написав:
  Игорь Алексеевич написав:что то не могу войти в п24.
это только у меня проблема или у др.тоже? :roll:

Да, тоже не могу зайти уже второй день. Может кто знает, в чём проблема?


захожу теперь от сюда https://www.privat24.ua/
а вот с этого не пропускает https://privatbank.ua/ru
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:02

Re: Приватбанк

Кто-нибудь в курсе, в приватбанке возможно снимать деньги в банкомате с виртуальной карты ?
У меня такая ситуация - приватбанк заблокировал все карточные счета(финмониторинг) и удалил их с приват24, но оставил там рабочие виртуальные карты. Они работают, но я их только пополнял.
Karmik
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 23:07

  Karmik написав:Кто-нибудь в курсе, в приватбанке возможно снимать деньги в банкомате с виртуальной карты ?
У меня такая ситуация - приватбанк заблокировал все карточные счета(финмониторинг) и удалил их с приват24, но оставил там рабочие виртуальные карты. Они работают, но я их только пополнял.


Если работают, отправьте с них переводы в другие банки за 3грн./штука
WachtAmRhein
 
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