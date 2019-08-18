Кто-нибудь в курсе, в приватбанке возможно снимать деньги в банкомате с виртуальной карты ? У меня такая ситуация - приватбанк заблокировал все карточные счета(финмониторинг) и удалил их с приват24, но оставил там рабочие виртуальные карты. Они работают, но я их только пополнял.
Karmik написав:Кто-нибудь в курсе, в приватбанке возможно снимать деньги в банкомате с виртуальной карты ? У меня такая ситуация - приватбанк заблокировал все карточные счета(финмониторинг) и удалил их с приват24, но оставил там рабочие виртуальные карты. Они работают, но я их только пополнял.
Если работают, отправьте с них переводы в другие банки за 3грн./штука
MASolomko написав:Karmik, если под виртуальными имеется в виду интернет-карты, то нет (ПИН же не выдан, плюс по ним заблокировано снятие и оплата).
В свое время были еще Virtual account (BIN 6762 46) - выпускался до появления интернет-карт - у меня все еще 1 остался. Там прикол был в том, что ФИО владельца при переводах на него не светилось нигде - ни в терминалах, ни в п24. Потом, к сожалению, пофиксили. Но по нему нал точно не снимешь.
Karmik написав:Кто-нибудь в курсе, в приватбанке возможно снимать деньги в банкомате с виртуальной карты ? У меня такая ситуация - приватбанк заблокировал все карточные счета(финмониторинг) и удалил их с приват24, но оставил там рабочие виртуальные карты. Они работают, но я их только пополнял.
Никто еще не пробовал на ибан по прямым реквизитам платить? Проходя платежи? ИНН свой ставите в поле ЕДРПОУ? Насколько быстрее/медленнее котлового? З.ы. значит первым буду... в 11:50 пробую 1грн на: Ибан свой ИНН ФИО Назн: Пополнение счета №карты, ФИО, ИНН
перед этим (в 8:40) кидал на котел - интересно кто быстрее будет
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7