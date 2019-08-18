ol_zy написав:Никто еще не пробовал на ибан по прямым реквизитам платить? Проходя платежи? ИНН свой ставите в поле ЕДРПОУ? Насколько быстрее/медленнее котлового?
З.ы. значит первым буду... в 11:50 пробую 1грн на:
Ибан
свой ИНН
ФИО
Назн: Пополнение счета №карты, ФИО, ИНН
перед этим (в 8:40) кидал на котел - интересно кто быстрее будет
1грн по Ибану зашла в 13:03
а на котловйо в 13:32
Итого Ибан выиграл и,х отя в реквизитах в П24, стоит ИНН и получатель приват, но и на свои реквизиты пришло (свои реквизиты считаю более корректными раз счет тоже мой)
ЗЫ. Да, отправлял СЕП из Альфы.