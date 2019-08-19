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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8208820982108211
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:42

  ol_zy написав:Никто еще не пробовал на ибан по прямым реквизитам платить? Проходя платежи? ИНН свой ставите в поле ЕДРПОУ? Насколько быстрее/медленнее котлового?
З.ы. значит первым буду... в 11:50 пробую 1грн на:
Ибан
свой ИНН
ФИО
Назн: Пополнение счета №карты, ФИО, ИНН

перед этим (в 8:40) кидал на котел - интересно кто быстрее будет

1грн по Ибану зашла в 13:03
а на котловйо в 13:32
Итого Ибан выиграл и,х отя в реквизитах в П24, стоит ИНН и получатель приват, но и на свои реквизиты пришло (свои реквизиты считаю более корректными раз счет тоже мой)
ЗЫ. Да, отправлял СЕП из Альфы.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:57

Re: Приватбанк

А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."?
Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:21

  Flamingo написав:А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."?
Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход :(

При больших суммах например.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:23

Re: Приватбанк

Я уже делал СЭП по прямым реквизитам с Конкорд на ПриватБанка.

До начала банкдня сформировал СЭП в Конкорд, где-то в 11:30 получил уведомление в мобильном приложении Privat24.

  ol_zy написав:Ибан
свой ИНН
ФИО
Назн: Пополнение счета №карты, ФИО, ИНН
Назначение платежа не корректное, более правильно "Перерахування власних коштів, ПІБ, ІПН"
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:25

  ramaz написав:
  Flamingo написав:А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."?
Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход :(

При больших суммах например.

... Ээээ... Как бы поточнее спросить? А зачем может понадобиться заводить такие большие суммы на приват, что не пролазят в сендманю?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:27

  MASolomko написав:Я уже делал СЭП по прямым реквизитам с Конкорд на ПриватБанка.


А Конкорд разве уже стал принимать IBAN?
Flamingo
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  #<1 ... 8208820982108211
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