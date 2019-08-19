ol_zy написав:Никто еще не пробовал на ибан по прямым реквизитам платить? Проходя платежи? ИНН свой ставите в поле ЕДРПОУ? Насколько быстрее/медленнее котлового? З.ы. значит первым буду... в 11:50 пробую 1грн на: Ибан свой ИНН ФИО Назн: Пополнение счета №карты, ФИО, ИНН
перед этим (в 8:40) кидал на котел - интересно кто быстрее будет
1грн по Ибану зашла в 13:03 а на котловйо в 13:32 Итого Ибан выиграл и,х отя в реквизитах в П24, стоит ИНН и получатель приват, но и на свои реквизиты пришло (свои реквизиты считаю более корректными раз счет тоже мой) ЗЫ. Да, отправлял СЕП из Альфы.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."? Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход
Flamingo написав:А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."? Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход
Flamingo написав:А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."? Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход
При больших суммах например.
... Ээээ... Как бы поточнее спросить? А зачем может понадобиться заводить такие большие суммы на приват, что не пролазят в сендманю?