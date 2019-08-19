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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:00
Flamingo написав:
А Конкорд разве уже стал принимать IBAN?
Я, так понимаю, что да. Но отправлять СЭП на IBAN ещё не научился.
Я проверял зачисление платежа по прямым реквизитам Привата 2620...
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MASolomko
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:17
Flamingo написав:
А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."?
Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход
у сендмаги лимиты не те, да и альфа любит лочить такое как сомнительные операции.
Ну и шаблоном проще.
Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:19
MASolomko написав: Flamingo написав:
А Конкорд разве уже стал принимать IBAN?
Я, так понимаю, что да. Но отправлять СЭП на IBAN ещё не научился.
Я проверял зачисление платежа по прямым реквизитам Привата 2620...
Ясно. Под "принимать IBAN" я как раз имел в виду "принимает ли его айкон25 для отправки платежа". Но Вы слали на 2620, то есть для айкона25 по "старому"
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:20
ol_zy написав:
Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если надо отправить в субботу, воскресенье или праздничный день то для СЭПа надо ждать один (два) дня.
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Flamingo
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Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39
Flamingo написав: ol_zy написав:
Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если надо отправить в субботу, воскресенье или праздничный день то для СЭПа надо ждать один (два) дня.
в лс
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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