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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8209821082118212
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:00

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:А Конкорд разве уже стал принимать IBAN?
Я, так понимаю, что да. Но отправлять СЭП на IBAN ещё не научился.
Я проверял зачисление платежа по прямым реквизитам Привата 2620...
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:17

  Flamingo написав:А зачем вообще может понадобится на приват СЭПить? Просто ради "опыта, сына ошибок трудных..."?
Сендманей же и быстрее, и проще, и не надо ждать рабочий день... Или любым другим р2р-сервисом. Вывод СЭПом еще куда ни шло, а на вход :(

у сендмаги лимиты не те, да и альфа любит лочить такое как сомнительные операции.
Ну и шаблоном проще.
Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:19

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:А Конкорд разве уже стал принимать IBAN?
Я, так понимаю, что да. Но отправлять СЭП на IBAN ещё не научился.
Я проверял зачисление платежа по прямым реквизитам Привата 2620...

Ясно. Под "принимать IBAN" я как раз имел в виду "принимает ли его айкон25 для отправки платежа". Но Вы слали на 2620, то есть для айкона25 по "старому"
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:20

Re: Приватбанк

  ol_zy написав:Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если надо отправить в субботу, воскресенье или праздничный день то для СЭПа надо ждать один (два) дня.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:39

  Flamingo написав:
  ol_zy написав:Зачем день? На ибан за 2 часа, на котел да иногда день иногда пол-дня.
Если надо отправить в субботу, воскресенье или праздничный день то для СЭПа надо ждать один (два) дня.

в лс
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:24

А что с П24 ? Мне пишет со вчерашнего дня

Помилка
Сервіс тимчасово недоступний


У кого-то идут платежи ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:55

  zzzzzz написав:А что с П24 ? Мне пишет со вчерашнего дня

Помилка
Сервіс тимчасово недоступний


У кого-то идут платежи ?

Вчера комуналку заплатил через них (но я на бету не переходил). Или СЭП имелся в виду?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:22

_hunter народ а когда бета превратится в финал ?
уж очень хочется потестить :)
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:27

  diplomnet написав:_hunter народ а когда бета превратится в финал ?
уж очень хочется потестить :)

Эм... -- понятия не имею :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:53

  diplomnet написав:_hunter народ а когда бета превратится в финал ?
уж очень хочется потестить :)

Своими грошима, ото чеСтно заработаными, оторваными от сердца от мошны... и потестить? :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8209821082118212
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