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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8210821182128213
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:27

Лимит

Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33

  _hunter написав:
  zzzzzz написав:А что с П24 ? Мне пишет со вчерашнего дня

Помилка
Сервіс тимчасово недоступний


У кого-то идут платежи ?

Вчера комуналку заплатил через них (но я на бету не переходил). Или СЭП имелся в виду?


Разобрался, там киевгаз не хотел отправлятся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:38

  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:43

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH

И это если безпека одного из банков не возбудится.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:44

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


ошибку даёт Приват, ещё при вводе суммы, т.е. никуда ничего не уходит.

ладно, буду трясти пальму.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:45

  Aps написав:
  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH

И это если безпека одного из банков не возбудится.

О.
пасиба
Skiw :D
Skiw
 
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