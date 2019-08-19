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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:27
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
Skiw
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
_hunter написав: zzzzzz написав:
А что с П24 ? Мне пишет со вчерашнего дня
Помилка
Сервіс тимчасово недоступний
У кого-то идут платежи ?
Вчера комуналку заплатил через них (но я на бету не переходил). Или СЭП имелся в виду?
Разобрался, там киевгаз не хотел отправлятся.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:38
Skiw написав:
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:43
Мизантрóп написав: Skiw написав:
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH
И это если безпека одного из банков не возбудится.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:44
Мизантрóп написав: Skiw написав:
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
ошибку даёт Приват, ещё при вводе суммы, т.е. никуда ничего не уходит.
ладно, буду трясти пальму.
Skiw
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:45
Aps написав: Мизантрóп написав: Skiw написав:
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH
И это если безпека одного из банков не возбудится.
О.
пасиба
Skiw
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