Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:27
Лимит
Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
Skiw
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33
Разобрался, там киевгаз не хотел отправлятся.
Живите своим умом!
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:38
везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:43
Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH
И это если безпека одного из банков не возбудится.
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:44
ошибку даёт Приват, ещё при вводе суммы, т.е. никуда ничего не уходит.
ладно, буду трясти пальму.
Skiw
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:45
О.
пасиба
Skiw
Додано: Вів 20 сер, 2019 20:07
ХЗ как в стране, только что влил в Альфу 16 - зашло без вопросов. А тут было странно, получатель Приват, донор другой банк и сам Приват не давал больше 15 влить.
Решилось 3 раза по 15.
Skiw
Додано: Сер 21 сер, 2019 04:49
Приват Банк не возвращает мне на карту мои деньги за технику
Приват Банк не возвращает мне на карту мои деньги за технику которую я сдала в 14дн. срок обратно в магазин MOYO.
Добрый вечер. Я устала выпрашивать свои деньги в размере 19999 гривен у Приват Банка. Я сдала обратно в магазин фотоаппарат, в магазине терминал для оплаты картой от Приват Банк. Сотрудники мне выдали чек на возврат. Это было В четверг 15 августа 2019 года в 9:12. Тут же, в 9:12 мне на мой финансовый номер поступило сообщение от Приват Банка, дословно: «19999.00UAH Возврат за покупку Магазин цифровых решений „MOYO“. Зачисление средств на карту в течение 36 часов »… далее в смс указаны уже мои личные данные, такие, как баланс, кредитный лимит и прочее. Спустя 36 часов мне не были возвращены мои деньги. Я неоднократно обращалась в банк на горячую линию — разные операторы предоставляют мне разные ответы по поводу сроков возврата моих денег: сутки, трое, пятеро, уже сослались на какой-то внутрибанковский регламент и сказали мне, что будут возвращать мне мои деньги 30 суток. Никакие внутренние правила банка не могут отменить и не стоЯт выше в иерархии Закона Украины «О защите прав потребителей», принятым Верховной радой УССР XII созыва 12 мая 1991 года. В Законе «О защите прав потребителей» (статья 9) чётко написано: «При расторжении договора купли-продажи расчёты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора — в другой срок по договоренности сторон, но не позднее, чем в течение СЕМИ ДНЕЙ». Требую от Приват Банк вернуть мне мои деньги в полном размере (19999грн) в установленный законом срок — в течение 7 дней. Эти семь дней начинаются от 15.08.2019г. 9:12 согласно выданного чека. Вчера и сегодня, при попытках дозвониться на горячую линию, трубку не снимали два часа двадцать минут (суммарно). Но я настойчивая, спустя 2 ,20 я дозвонилась, но ничего нового я не услышала — мой вопрос так и не был решён. Как только вы вернёте мне мои деньги, я закрою все счета в вашем банке и своим родным порекомендую сделать то же самое. Это далеко не первое ваше со мной недопонимание. Особенно хочется отметить не деловую, фривольно -хамовитую форму общения с постоянными клиентами начальника отделения по адресу улица Ракитина,31, пом.43 город Кривой Рог — рыжеволосая малоприятная в общении женщина(я применила такое описание, так как мне при разговоре не представились и я не смогу написать фамилию, имя, не владею информацией). Я рекомендую читающим этот отзыв, во избежание нервотрёпки в будущем, выбирать банк правильно и доверять свои деньги только профессионалам.
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:42
вот
нет представителя- нет многодневного ниочем
излил- полегчало
и ветка чиста
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:18
Ksenya_911
тут немає офіційного представника банку відповідно ніхто не доможе
спробуйте писати там, де вони є, наприклад на мінфіні -
+50грн !
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