Додано: Сер 21 сер, 2019 04:49

Приват Банк не возвращает мне на карту мои деньги за технику которую я сдала в 14дн. срок обратно в магазин MOYO.

Добрый вечер. Я устала выпрашивать свои деньги в размере 19999 гривен у Приват Банка. Я сдала обратно в магазин фотоаппарат, в магазине терминал для оплаты картой от Приват Банк. Сотрудники мне выдали чек на возврат. Это было В четверг 15 августа 2019 года в 9:12. Тут же, в 9:12 мне на мой финансовый номер поступило сообщение от Приват Банка, дословно: «19999.00UAH Возврат за покупку Магазин цифровых решений „MOYO“. Зачисление средств на карту в течение 36 часов »… далее в смс указаны уже мои личные данные, такие, как баланс, кредитный лимит и прочее. Спустя 36 часов мне не были возвращены мои деньги. Я неоднократно обращалась в банк на горячую линию — разные операторы предоставляют мне разные ответы по поводу сроков возврата моих денег: сутки, трое, пятеро, уже сослались на какой-то внутрибанковский регламент и сказали мне, что будут возвращать мне мои деньги 30 суток. Никакие внутренние правила банка не могут отменить и не стоЯт выше в иерархии Закона Украины «О защите прав потребителей», принятым Верховной радой УССР XII созыва 12 мая 1991 года. В Законе «О защите прав потребителей» (статья 9) чётко написано: «При расторжении договора купли-продажи расчёты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора — в другой срок по договоренности сторон, но не позднее, чем в течение СЕМИ ДНЕЙ». Требую от Приват Банк вернуть мне мои деньги в полном размере (19999грн) в установленный законом срок — в течение 7 дней. Эти семь дней начинаются от 15.08.2019г. 9:12 согласно выданного чека. Вчера и сегодня, при попытках дозвониться на горячую линию, трубку не снимали два часа двадцать минут (суммарно). Но я настойчивая, спустя 2 ,20 я дозвонилась, но ничего нового я не услышала — мой вопрос так и не был решён. Как только вы вернёте мне мои деньги, я закрою все счета в вашем банке и своим родным порекомендую сделать то же самое. Это далеко не первое ваше со мной недопонимание. Особенно хочется отметить не деловую, фривольно -хамовитую форму общения с постоянными клиентами начальника отделения по адресу улица Ракитина,31, пом.43 город Кривой Рог — рыжеволосая малоприятная в общении женщина(я применила такое описание, так как мне при разговоре не представились и я не смогу написать фамилию, имя, не владею информацией). Я рекомендую читающим этот отзыв, во избежание нервотрёпки в будущем, выбирать банк правильно и доверять свои деньги только профессионалам.