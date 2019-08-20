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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8210821182128213
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:27

Лимит

Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:33

  _hunter написав:
  zzzzzz написав:А что с П24 ? Мне пишет со вчерашнего дня

Помилка
Сервіс тимчасово недоступний


У кого-то идут платежи ?

Вчера комуналку заплатил через них (но я на бету не переходил). Или СЭП имелся в виду?


Разобрался, там киевгаз не хотел отправлятся.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:38

  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:43

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH

И это если безпека одного из банков не возбудится.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:44

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


ошибку даёт Приват, ещё при вводе суммы, т.е. никуда ничего не уходит.

ладно, буду трясти пальму.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:45

  Aps написав:
  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора


Ну не везде.
А тут Транзакція/ Доба/ Місяць -- 14999 UAH / 100 000 UAH/ 500 000 UAH

И это если безпека одного из банков не возбудится.

О.
пасиба
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:07

  Мизантрóп написав:
  Skiw написав:Подскажите, какой лимит на операцию перевода на счет в привате с моей карты другого банка, зареганой в приват24?
Пробовал 45 тыс, выдало ошибку, что не больше 15 можно, это 15 в день или за один раз?
Спс.

везде в стране р2р 14999.пробовать надо,зависит от донора

ХЗ как в стране, только что влил в Альфу 16 - зашло без вопросов. А тут было странно, получатель Приват, донор другой банк и сам Приват не давал больше 15 влить.
Решилось 3 раза по 15.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 04:49

Приват Банк не возвращает мне на карту мои деньги за технику

Приват Банк не возвращает мне на карту мои деньги за технику которую я сдала в 14дн. срок обратно в магазин MOYO.
Добрый вечер. Я устала выпрашивать свои деньги в размере 19999 гривен у Приват Банка. Я сдала обратно в магазин фотоаппарат, в магазине терминал для оплаты картой от Приват Банк. Сотрудники мне выдали чек на возврат. Это было В четверг 15 августа 2019 года в 9:12. Тут же, в 9:12 мне на мой финансовый номер поступило сообщение от Приват Банка, дословно: «19999.00UAH Возврат за покупку Магазин цифровых решений „MOYO“. Зачисление средств на карту в течение 36 часов »… далее в смс указаны уже мои личные данные, такие, как баланс, кредитный лимит и прочее. Спустя 36 часов мне не были возвращены мои деньги. Я неоднократно обращалась в банк на горячую линию — разные операторы предоставляют мне разные ответы по поводу сроков возврата моих денег: сутки, трое, пятеро, уже сослались на какой-то внутрибанковский регламент и сказали мне, что будут возвращать мне мои деньги 30 суток. Никакие внутренние правила банка не могут отменить и не стоЯт выше в иерархии Закона Украины «О защите прав потребителей», принятым Верховной радой УССР XII созыва 12 мая 1991 года. В Законе «О защите прав потребителей» (статья 9) чётко написано: «При расторжении договора купли-продажи расчёты с потребителем производятся исходя из стоимости товара на время его покупки. Деньги, уплаченные за товар, возвращаются потребителю в день расторжения договора, а в случае невозможности возвратить деньги в день расторжения договора — в другой срок по договоренности сторон, но не позднее, чем в течение СЕМИ ДНЕЙ». Требую от Приват Банк вернуть мне мои деньги в полном размере (19999грн) в установленный законом срок — в течение 7 дней. Эти семь дней начинаются от 15.08.2019г. 9:12 согласно выданного чека. Вчера и сегодня, при попытках дозвониться на горячую линию, трубку не снимали два часа двадцать минут (суммарно). Но я настойчивая, спустя 2 ,20 я дозвонилась, но ничего нового я не услышала — мой вопрос так и не был решён. Как только вы вернёте мне мои деньги, я закрою все счета в вашем банке и своим родным порекомендую сделать то же самое. Это далеко не первое ваше со мной недопонимание. Особенно хочется отметить не деловую, фривольно -хамовитую форму общения с постоянными клиентами начальника отделения по адресу улица Ракитина,31, пом.43 город Кривой Рог — рыжеволосая малоприятная в общении женщина(я применила такое описание, так как мне при разговоре не представились и я не смогу написать фамилию, имя, не владею информацией). Я рекомендую читающим этот отзыв, во избежание нервотрёпки в будущем, выбирать банк правильно и доверять свои деньги только профессионалам.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 09:42

вот
нет представителя- нет многодневного ниочем
излил- полегчало
и ветка чиста :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:18

Ksenya_911

тут немає офіційного представника банку відповідно ніхто не доможе
спробуйте писати там, де вони є, наприклад на мінфіні -


https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/review/
+50грн !
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greenozon
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