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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8211821282138214
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:36

Re: Приватбанк

В голове смешались кони и люди)
Договор купли-продажи с мойо, а вернуть требуют в контексте 7 дней у привата) мойо норму закона выполнил, возврат отправил в тот же день. А уж сроки его проводки банком к защите прав потребителей никаким боком
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Alex_ki
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