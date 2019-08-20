Додано: Сер 21 сер, 2019 13:34

Ksenya_911

В данном случае вы должны выставлять претензии не банку, а магазину и жаловаться на невыполнение сроков возврата денег магазином, а не банком. У вас договор купли-продажи с магазином и оплата проводилась в магазине, а не через кассу, ТСО или сайт банка. Поэтому вам ничем не поможет ни начальник отделения банка, ни горячая линия. В банке есть специальная линия поддержки эквайеров - пусть по вашей письменной жалобе о невозврате денег в условленный срок занимается магазин - это его ответственность в первую очередь. К тому же вы можете написать заявление в полицию о невозврате денег именно на магазин, а не на банк.