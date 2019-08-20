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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8211821282138214
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:36

Re: Приватбанк

В голове смешались кони и люди)
Договор купли-продажи с мойо, а вернуть требуют в контексте 7 дней у привата) мойо норму закона выполнил, возврат отправил в тот же день. А уж сроки его проводки банком к защите прав потребителей никаким боком
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:34

Ksenya_911
В данном случае вы должны выставлять претензии не банку, а магазину и жаловаться на невыполнение сроков возврата денег магазином, а не банком. У вас договор купли-продажи с магазином и оплата проводилась в магазине, а не через кассу, ТСО или сайт банка. Поэтому вам ничем не поможет ни начальник отделения банка, ни горячая линия. В банке есть специальная линия поддержки эквайеров - пусть по вашей письменной жалобе о невозврате денег в условленный срок занимается магазин - это его ответственность в первую очередь. К тому же вы можете написать заявление в полицию о невозврате денег именно на магазин, а не на банк.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:47

  Sanio написав:Ksenya_911
В данном случае вы должны выставлять претензии не банку, а магазину и жаловаться на невыполнение сроков возврата денег магазином, а не банком. У вас договор купли-продажи с магазином и оплата проводилась в магазине, а не через кассу, ТСО или сайт банка.

В смысле магазину? -- магазин деньги вернул в тот же день. О чем выдал чек из терминала банка. И оплата проводилась в магазине _через кассу_ _и_ терминал банка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 15:08

  _hunter написав:
  Sanio написав:Ksenya_911
В данном случае вы должны выставлять претензии не банку, а магазину и жаловаться на невыполнение сроков возврата денег магазином, а не банком. У вас договор купли-продажи с магазином и оплата проводилась в магазине, а не через кассу, ТСО или сайт банка.

В смысле магазину? -- магазин деньги вернул в тот же день. О чем выдал чек из терминала банка. И оплата проводилась в магазине _через кассу_ _и_ терминал банка.

Ну вот магазин пусть и разбирается с банком почему деньги не вернулись на карту и когда вернутся по своей линии поддержки, а не перекладывает это на покупателя. Оплата была не через кассу банка, а через кассу магазина, пусть разбираются операция возврата денег не было отклонена, но и возврата денег по факту не состоялось.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:12

  Sanio написав:
  _hunter написав:
  Sanio написав:Ksenya_911
В данном случае вы должны выставлять претензии не банку, а магазину и жаловаться на невыполнение сроков возврата денег магазином, а не банком. У вас договор купли-продажи с магазином и оплата проводилась в магазине, а не через кассу, ТСО или сайт банка.

В смысле магазину? -- магазин деньги вернул в тот же день. О чем выдал чек из терминала банка. И оплата проводилась в магазине _через кассу_ _и_ терминал банка.

Ну вот магазин пусть и разбирается с банком почему деньги не вернулись на карту и когда вернутся по своей линии поддержки, а не перекладывает это на покупателя. Оплата была не через кассу банка, а через кассу магазина, пусть разбираются операция возврата денег не было отклонена, но и возврата денег по факту не состоялось.

Магазину глубоко пофиг что с деньгами произошло (до момента возврата их в магазин) -- их ответственность заканчивается на терминале.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:53

  _hunter написав:Магазину глубоко пофиг что с деньгами произошло (до момента возврата их в магазин) -- их ответственность заканчивается на терминале.

Ответственность магазина заканчивается не чеком терминала о возврате, а по факту возвращения денег клиенту на карту. Если деньги не вернулись в обусловленный законом срок, то ответственность несет не банк, а магазин и неустойку можно в суде требовать именно с магазина. Ну а желание покупателя подать заявление в полицию о возможном мошенничестве поубавить пофигизма сотрудников магазина.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:10

Re: Приватбанк

Удачи в получении неустойки)
Оплатите в кассе магазина - получите возврат налом в срок. Оплатили картой - сроки возврата ПО КАРТЕ смотрите в ДКБО
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:12

  Alex_ki написав:Удачи в получении неустойки)
Оплатите в кассе магазина - получите возврат налом в срок. Оплатили картой - сроки возврата ПО КАРТЕ смотрите в ДКБО

Вот одна из причин почему надо платить кредитными. И тогда месяц возврата не будет иметь особого значения.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:15

Re: Приватбанк

Конечно, и нал на покупку полежит на депо)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 18:36

  Alex_ki написав:Конечно, и нал на покупку полежит на депо)

Только есть принципиальные. У меня на работе многие считают, что пользоваться кредитами - сродни позору :D
Vorlon
 
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