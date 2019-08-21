|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:14
Vorlon написав: Alex_ki написав:
Конечно, и нал на покупку полежит на депо)
Только есть принципиальные. У меня на работе многие считают, что пользоваться кредитами - сродни позору
А какая сфера деятельности, если не секрет и средний возраст принципиальных? Просто интересно.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:29
Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7142
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:36
Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
Ясн.
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:41
Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
Расскажите им обо мне...)
Я оперирую 15-ю КК с общим лимитом ...большим, одним словом.
На всех кредитках-0 грн.
Деньги появляются только в РД.
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4055
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:48
guntherhouse777 написав: Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
Расскажите им обо мне...)
Я оперирую 15-ю КК с общим лимитом ...большим, одним словом.
На всех кредитках-0 грн.
Деньги появляются только в РД.
А стоит овчинка выделки?
Skiw
-
Skiw
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 04.04.15
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:54
Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
Если есть достаточно денег, то париться на кредитах действительно нет никакого смысла.
Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч, если они вот в наличии.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 12585
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3634 раз.
- Подякували: 5285 раз.
-
- Профіль
-
19
2
4
Додано: Сер 21 сер, 2019 20:57
freeze написав:
Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч
Элементарно - чтобы по итогу заплатить на несколько сотен меньше.
Вы же не думаете, что мне нечем закрыть текущие использованные лимита на картах?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7142
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 21:03
guntherhouse777 написав:
Расскажите им обо мне...)
Думаю, что Vorlon, когда писал о кредитках, имел в виду таки несколько иное употребление оных
.
Вспомнился анекдот:
Разгневанная толпа собирается побить камнями грешницу.
Ее заслоняет собой Иисус Христос.
- Кто сам без греха, пусть бросит камень! - говорит Христос.
Смущенная толпа притихает. Вдруг из толпы вылетает камень
и попадает прямо Иисусу в лоб.
- Мама, - говорит Христос, вытирая окровавленное лицо, -
сколько раз я просил тебя не вмешиваться в мои дела!
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2744
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 579 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|