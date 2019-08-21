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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8213821482158216>
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:14

  Vorlon написав:
  Alex_ki написав:Конечно, и нал на покупку полежит на депо)

Только есть принципиальные. У меня на работе многие считают, что пользоваться кредитами - сродни позору :D

А какая сфера деятельности, если не секрет и средний возраст принципиальных? Просто интересно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:29

Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:36

  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...

Ясн.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:41

  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...

Расскажите им обо мне...)
Я оперирую 15-ю КК с общим лимитом ...большим, одним словом.
На всех кредитках-0 грн.
Деньги появляются только в РД.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:48

  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...

Расскажите им обо мне...)
Я оперирую 15-ю КК с общим лимитом ...большим, одним словом.
На всех кредитках-0 грн.
Деньги появляются только в РД.

А стоит овчинка выделки? :)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:54

  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...


Если есть достаточно денег, то париться на кредитах действительно нет никакого смысла.
Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч, если они вот в наличии.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 20:57

  freeze написав:Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч

Элементарно - чтобы по итогу заплатить на несколько сотен меньше.

Вы же не думаете, что мне нечем закрыть текущие использованные лимита на картах?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:03

Re: Приватбанк

  guntherhouse777 написав:Расскажите им обо мне...)

Думаю, что Vorlon, когда писал о кредитках, имел в виду таки несколько иное употребление оных ;).
Вспомнился анекдот:
Разгневанная толпа собирается побить камнями грешницу.
Ее заслоняет собой Иисус Христос.
- Кто сам без греха, пусть бросит камень! - говорит Христос.
Смущенная толпа притихает. Вдруг из толпы вылетает камень
и попадает прямо Иисусу в лоб.
- Мама, - говорит Христос, вытирая окровавленное лицо, -
сколько раз я просил тебя не вмешиваться в мои дела!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:07

  freeze написав:
  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...


Если есть достаточно денег, то париться на кредитах действительно нет никакого смысла.
Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч, если они вот в наличии.

Что такое "достаточно"? В данном случае, с холодильником - есть 20к, 40к или 500к?
И если 20к холодильник стоит в магазине, где есть ОЧ или ПЧ, то чего его не купить в кредит, а с оставшимися на момент покупки средствами не поработать да или просто полежат, в виде резерва?
Это как в принципе платить картой - до сих пор многие просто в аванс или зп просто снимают нал и ходят с ним, при том, что можно этого не делать и ничего не изменится в жизни, но мешок денег таскать не нужно.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:08

  Vorlon написав:
  freeze написав:Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч

Элементарно - чтобы по итогу заплатить на несколько сотен меньше.

Вы же не думаете, что мне нечем закрыть текущие использованные лимита на картах?


Я думаю, что две сотни гораздо легче заработать другим способом.
Это не та сумма при масштабной покупке на которую человек, способный купить за 20 тысяч холодильник, должен уделять своё драгоценное время.
freeze
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  #<1 ... 8213821482158216>
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