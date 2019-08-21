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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8213821482158216
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:10

  freeze написав:
  Vorlon написав:
  freeze написав:Зачем покупать в кредит холодильник за 20 тысяч

Элементарно - чтобы по итогу заплатить на несколько сотен меньше.

Вы же не думаете, что мне нечем закрыть текущие использованные лимита на картах?


Я думаю, что две сотни гораздо легче заработать другим способом.
Это не та сумма при масштабной покупке на которую человек, способный купить за 20 тысяч холодильник, должен уделять своё драгоценное время.

Это доп. доход, у вас хобби есть?
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:15

  Skiw написав:Это доп. доход, у вас хобби есть?


Не знаю какой это допдоход, три бокала пива при покупке целого огромного холодильника.
Это скорее аналог компьютерных танчиков, где стреляешь полдня с удовольствием зарабатываешь 1000 кристаллов, которые можно задонатить за 20 грн.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:16

  freeze написав:Я думаю, что две сотни гораздо легче заработать другим способом.
Это не та сумма при масштабной покупке на которую человек, способный купить за 20 тысяч холодильник, должен уделять своё драгоценное время.

Как говорил старый жид: копейка рубль бережет. Но походу это не про вас, вы расточительны, а европейцы наоборот, рациональны в этом плане, я бы сказал поголовно.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:23

  freeze написав:
  Skiw написав:Это доп. доход, у вас хобби есть?


Не знаю какой это допдоход, три бокала пива при покупке целого огромного холодильника.
Это скорее аналог компьютерных танчиков, где стреляешь полдня с удовольствием зарабатываешь 1000 кристаллов, которые можно задонатить за 20 грн.

Это любой доп. доход. Удовольствие и доход это двойной доход. Тем более, если это не напрягает.
Ну такое, каждому своё:)
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 21:44

  Skiw написав:
  guntherhouse777 написав:
  Vorlon написав:Skiw
Уже писал. Работаю в одной из региональных аптечных сетей. Возраст разный - и старше, и моложе. Мой в профиле. Образование высшее. Почти осуждающие и сочувствующие взгляды (типа - берёт кредит, какой ужас, денег нет) видел. Это когда обзванивали с банка при выдаче кредитки. У нас даже профессиональные финансисты на работе не понимают кредитов (исключение есть - одно, которому я ещё лекцию про WC читал). Что уж говорить про более простых людей. Максимум фантазии - карта примата. Ну и ещё Моно у коллег начало появляться в моей адресной книге понемногу, но очень поздно и медленно...

Расскажите им обо мне...)
Я оперирую 15-ю КК с общим лимитом ...большим, одним словом.
На всех кредитках-0 грн.
Деньги появляются только в РД.

А стоит овчинка выделки? :)

Рассматриваю это как спорт, хобби, клиника ))
guntherhouse777
 
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