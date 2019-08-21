Додано: Сер 21 сер, 2019 21:40

Уважаемые участники форума, я среди вас новичок и вообще не из вашей оперы. Спасибо большое откликнувшимся людям за рекомендации. Я буду действовать дальше ,так как считаю незаконными действия Привата. В их же сообщении на мой финансовый номер сказано: "зачисление средств в течение 36 часов." 36 часов — так 36 часов. Они уже давно прошли. Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком.