Ksenya_911 написав:Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком.
Это не те суммы для банка что бы прокручивать.
Просто что-то пошло не так.
Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет.