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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8214821582168217
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:50

  Ksenya_911 написав:Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком.


Это не те суммы для банка что бы прокручивать.
Просто что-то пошло не так.
Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:04

Re: Приватбанк

  Ksenya_911 написав:Я буду действовать дальше ,так как считаю

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