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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8214821582168217 Додано: Чет 22 сер, 2019 07:50 Ksenya_911 написав: Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком. Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком.



Это не те суммы для банка что бы прокручивать.

Просто что-то пошло не так.

Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет. Это не те суммы для банка что бы прокручивать.Просто что-то пошло не так.Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет. Aps

Повідомлень: 2825 З нами з: 24.06.15 Подякував: 51 раз. Подякували: 282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 09:04 Re: Приватбанк Ksenya_911 написав: Я буду действовать дальше ,так как считаю Я буду действовать дальше ,так как считаю

Продолжайте держать нас в курсе! -- всем это очень важно и интересно!

</сарказм> Продолжайте держать нас в курсе! -- всем это очень важно и интересно! _hunter Повідомлень: 991 З нами з: 22.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 09:10 uaprofi написав: в некоторых "диких" магазинах нет разницы как платить - шо налом, шо картой - цена одинаковая.

а если по карте есть ЛП или лучше кэшбек - ответ какбы тогда очевиден и оплата происходит картой. в некоторых "диких" магазинах нет разницы как платить - шо налом, шо картой - цена одинаковая.а если по карте есть ЛП или лучше кэшбек - ответ какбы тогда очевиден и оплата происходит картой.

Уже в который раз встречаю это утверждение на форуме -- стоит только достать толстый лопатник из барсетки в магазине -- сразу или скидку предлагают или просто в зад целовать начинают... Это точно про _магазины_? -- не какие-то ларьки или подвальные (расположены в подвалах жилых домов) шараги?

Эпицентр/Мойо/Фокстрор/... -- на предложение заплатить налом -- говорят "ок". На вопрос о скидке -- смотрят как на чудика.

Как эти волшебные магазины находить?.. Уже в который раз встречаю это утверждение на форуме -- стоит только достать толстый лопатник из барсетки в магазине -- сразу или скидку предлагают или просто в зад целовать начинают... Это точно про _магазины_? -- не какие-то ларьки или подвальные (расположены в подвалах жилых домов) шараги?Эпицентр/Мойо/Фокстрор/... -- на предложение заплатить налом -- говорят "ок". На вопрос о скидке -- смотрят как на чудика.Как эти волшебные магазины находить?.. _hunter Повідомлень: 991 З нами з: 22.03.15 Подякував: 10 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 10:06 _hunter написав: Как эти волшебные магазины находить?.. Как эти волшебные магазины находить?..



Вы не крутитесь внутри этого рынка, поэтому не в курсе.

За нал действительно дешевле, кроме Эпицентра/Мойо/Фокстрота есть много замечательных мест. Вы не крутитесь внутри этого рынка, поэтому не в курсе.За нал действительно дешевле, кроме Эпицентра/Мойо/Фокстрота есть много замечательных мест. freeze 4 Повідомлень: 12592 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3634 раз. Подякували: 5285 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09 Aps написав: Это не те суммы для банка что бы прокручивать.

Просто что-то пошло не так.

Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет. Это не те суммы для банка что бы прокручивать.Просто что-то пошло не так.Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет.

Банк как хитрій жид, для него очень даже те, и за копейку - удавится. С лохов по копейке - царю на платье )

Совет, не топите за банки, врядли они дадут вам большую премию помимо зарплаты. Банк как хитрій жид, для него очень даже, и за копейку - удавится. С лохов по копейке - царю на платье )Совет, не топите за банки, врядли они дадут вам большую премию помимо зарплаты. Maksi2 Повідомлень: 136 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11 Добрый день!

Возникла такая ситуация. Купил товар в итальянском интернет магазине. Он оказался бракованным. Магазин предложил возместить деньги за отправку товара назад в Италию службой UMS. Отправил я товар и выслал магазину чек на возмещение 1519,03 грн.. Магазин расчеты ведет в евро. Валюта моей карты также евро. На карту мне упало 53 евро, но на момент проведения транзакции банком курс покупки евро к гривне платежной системы (мастеркард) составлял 27.885. Чтобы сумма в 1519,03 грн. мне должно было упасть на карту 54,47 евро. Я связался с итальянским магазином по данному поводу (возмещение разницы) и получил ответ чтобы я разбирался со своим банком т.к. операции с гривней они не проводят, только в евро. Магазин подтвердил, что было направлено на карту 53 евро. Магазин подтвердил оплату 53 евро и дал код транзакции. С кого мне требовать недостающие 1,47 евро, это дело принципа. Сможет ли помочь Приватбанк? Обращаться ли с жалобой в Мастеркард? Что делать в данном случае? Свою вину продавец признавать отказывается ystas Повідомлень: 454 З нами з: 07.05.14 Подякував: 15 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11 freeze

Покупать что-то серьёзное в левых местах, которые сегодня есть, а завтра их нет - на любителя. Как и вопросы обеспечения гарантии в таком случае под вопросом.



А если ещё не в Киеве живёшь? Или Новой почтой доставлять условный холодильник? Покупать что-то серьёзное в левых местах, которые сегодня есть, а завтра их нет - на любителя. Как и вопросы обеспечения гарантии в таком случае под вопросом.А если ещё не в Киеве живёшь? Или Новой почтой доставлять условный холодильник? Vorlon Повідомлень: 7142 З нами з: 14.06.13 Подякував: 361 раз. Подякували: 718 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 сер, 2019 10:19 ystas написав: Сможет ли помочь Приватбанк? Обращаться ли с жалобой в Мастеркард? Что делать в данном случае? Свою вину продавец признавать отказывается Сможет ли помочь Приватбанк? Обращаться ли с жалобой в Мастеркард? Что делать в данном случае? Свою вину продавец признавать отказывается

Мы к сожалению не в Евро зоне живем, жили бы там - получали бы евро на счета без принудительной конвертации в грн. Это банальная курсовая разница, они действительно считают все в евро. Ничего вы не добьетесь. Если товар стоил 53 и вам вернули 53, то никто вас не кидал, все честно, расслабьтесь и получайте удовольствие, ну хотя бы от того что вам все вернули и не кинули. Просто купите еще раз, в этом или в другом магазине и будет вам счастье.

В этой ситуации вы просто попали на изменение курса валют в худшую для вас сторону, как я с Канадой 1 раз... Но там стоимость возврата была 15000$ и курсовая разница была в сотнях $, помню мне тогда чердак нехило срывало и я тоже писал им всем гневные письма, пока мне не обьяснили, что к чему, ну типа успакоился и догнал ситуацию )))

Приват не виноват, магазин не виноват, виновата мировая экономика и колебание гривны по отношению к другим валютам. У нас за экономику отвечает человек фамилия которого начинается на гройс, а заканчивается на ман. Переводится как "большой человек", вот вы напишите ему гневное письмо, 100% отпустит ))) Мы к сожалению не в Евро зоне живем, жили бы там - получали бы евро на счета без принудительной конвертации в грн. Это банальная курсовая разница, они действительно считают все в евро. Ничего вы не добьетесь. Если товар стоил 53 и вам вернули 53, то никто вас не кидал, все честно, расслабьтесь и получайте удовольствие, ну хотя бы от того что вамвернули и не кинули. Просто купите еще раз, в этом или в другом магазине и будет вам счастье.В этой ситуации вы просто попали на изменение курса валют в худшую для вас сторону, как я с Канадой 1 раз... Но там стоимость возврата была 15000$ и курсовая разница была в сотнях $, помню мне тогда чердак нехило срывало и я тоже писал им всем гневные письма, пока мне не обьяснили, что к чему, ну типа успакоился и догнал ситуацию )))Приват не виноват, магазин не виноват, виновата мировая экономика и колебание гривны по отношению к другим валютам. У нас за экономику отвечает человек фамилия которого начинается на гройс, а заканчивается на ман. Переводится как "большой человек", вот вы напишите ему гневное письмо, 100% отпустит ))) Maksi2 Повідомлень: 136 З нами з: 18.06.19 Подякував: 31 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8214821582168217 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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