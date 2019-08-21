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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8214821582168217
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 07:50

  Ksenya_911 написав:Подозрение такое ,что просто банк любит повертеть-покрутить в своих целях деньги например с таких платежей. Я ещё могла бы понять и не кидаться на Приватбанк ,если бы в магазине "Моё" стоял терминал для оплаты картой не приватовский ,а любого другого банка.Но в магазине стоит терминал,обслуживаемый Приватбанком.


Это не те суммы для банка что бы прокручивать.
Просто что-то пошло не так.
Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:04

Re: Приватбанк

  Ksenya_911 написав:Я буду действовать дальше ,так как считаю

Продолжайте держать нас в курсе! -- всем это очень важно и интересно!
</сарказм>
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:10

  uaprofi написав:в некоторых "диких" магазинах нет разницы как платить - шо налом, шо картой - цена одинаковая.
а если по карте есть ЛП или лучше кэшбек - ответ какбы тогда очевиден и оплата происходит картой.

Уже в который раз встречаю это утверждение на форуме -- стоит только достать толстый лопатник из барсетки в магазине -- сразу или скидку предлагают или просто в зад целовать начинают... Это точно про _магазины_? -- не какие-то ларьки или подвальные (расположены в подвалах жилых домов) шараги?
Эпицентр/Мойо/Фокстрор/... -- на предложение заплатить налом -- говорят "ок". На вопрос о скидке -- смотрят как на чудика.
Как эти волшебные магазины находить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:06

  _hunter написав:Как эти волшебные магазины находить?..


Вы не крутитесь внутри этого рынка, поэтому не в курсе.
За нал действительно дешевле, кроме Эпицентра/Мойо/Фокстрота есть много замечательных мест.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:09

  Aps написав:Это не те суммы для банка что бы прокручивать.
Просто что-то пошло не так.
Вам хоть завку по вашей жалобе в Привате оформили? А то если просто звонить на поддержку, то это особого смысла для решения проблемы не имеет.

Банк как хитрій жид, для него очень даже те, и за копейку - удавится. С лохов по копейке - царю на платье )
Совет, не топите за банки, врядли они дадут вам большую премию помимо зарплаты. ;-)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11

Добрый день!
Возникла такая ситуация. Купил товар в итальянском интернет магазине. Он оказался бракованным. Магазин предложил возместить деньги за отправку товара назад в Италию службой UMS. Отправил я товар и выслал магазину чек на возмещение 1519,03 грн.. Магазин расчеты ведет в евро. Валюта моей карты также евро. На карту мне упало 53 евро, но на момент проведения транзакции банком курс покупки евро к гривне платежной системы (мастеркард) составлял 27.885. Чтобы сумма в 1519,03 грн. мне должно было упасть на карту 54,47 евро. Я связался с итальянским магазином по данному поводу (возмещение разницы) и получил ответ чтобы я разбирался со своим банком т.к. операции с гривней они не проводят, только в евро. Магазин подтвердил, что было направлено на карту 53 евро. Магазин подтвердил оплату 53 евро и дал код транзакции. С кого мне требовать недостающие 1,47 евро, это дело принципа. Сможет ли помочь Приватбанк? Обращаться ли с жалобой в Мастеркард? Что делать в данном случае? Свою вину продавец признавать отказывается
ystas
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:11

freeze
Покупать что-то серьёзное в левых местах, которые сегодня есть, а завтра их нет - на любителя. Как и вопросы обеспечения гарантии в таком случае под вопросом.

А если ещё не в Киеве живёшь? Или Новой почтой доставлять условный холодильник? :mrgreen:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 10:19

  ystas написав:Сможет ли помочь Приватбанк? Обращаться ли с жалобой в Мастеркард? Что делать в данном случае? Свою вину продавец признавать отказывается

Мы к сожалению не в Евро зоне живем, жили бы там - получали бы евро на счета без принудительной конвертации в грн. Это банальная курсовая разница, они действительно считают все в евро. Ничего вы не добьетесь. Если товар стоил 53 и вам вернули 53, то никто вас не кидал, все честно, расслабьтесь и получайте удовольствие, ну хотя бы от того что вам все вернули и не кинули. Просто купите еще раз, в этом или в другом магазине и будет вам счастье.
В этой ситуации вы просто попали на изменение курса валют в худшую для вас сторону, как я с Канадой 1 раз... Но там стоимость возврата была 15000$ и курсовая разница была в сотнях $, помню мне тогда чердак нехило срывало и я тоже писал им всем гневные письма, пока мне не обьяснили, что к чему, ну типа успакоился и догнал ситуацию )))
Приват не виноват, магазин не виноват, виновата мировая экономика и колебание гривны по отношению к другим валютам. У нас за экономику отвечает человек фамилия которого начинается на гройс, а заканчивается на ман. Переводится как "большой человек", вот вы напишите ему гневное письмо, 100% отпустит )))
Maksi2
 
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  #<1 ... 8214821582168217
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