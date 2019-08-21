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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8215821682178218
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:08

  ystas написав:Maksi2 Вы не совсем поняли содержание моего сообщения. Я не покупал товар за 53 евро. 1509,03 грн. - столько я заплатил за возврат почтовой службе. Эту сумму мне должны компенсировать. Валюта магазина - евро, валюта моей карты - евро. Курс евро платежной системы к которой относится моя карта я указал. Возврат денег уплаченных за товар продавец сделает после получения посылки и к данному моему вопросу не имеет ни какого отношения. Это совершенно другая сумма. Этот итальянский магазин - не однодневка, а один из нескольких, принадлежащих международной компании, акции, которой котируются на международных биржах.

Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговорено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:13

Re: Приватбанк

Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:43

ystas О чем речь об 1.47 евро?

  Ksenya_911 написав:Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества

Не обращайте внимания.
  Flamingo написав:ystas, Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговрено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову

+1
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 22 сер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:49

  freeze написав:
  _hunter написав:Как эти волшебные магазины находить?..


Вы не крутитесь внутри этого рынка, поэтому не в курсе.
За нал действительно дешевле, кроме Эпицентра/Мойо/Фокстрота есть много замечательных мест.

Именно поэтому я и спросил -- Как эти магазины находить?
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 11:52

  freeze написав:Есть места, которые сидят в одном месте не один десяток лет и держатся за счет образцового обслуживания клиентов, отсутствия у клиентов проблем и хороших скидок, в основном обслуживая постоянных клиентов.
Я лет 15 беру технику в одном месте, минимум 15 процентов дешевле, чем в обнаглевших сетях и ни разу не пожалел.

Вот опять -- слышу рассказ о Эльдорадо (в первичном смысле) -- но ни карт ни явок/пароле нет...
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:03

  Ksenya_911 написав:Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества

Кроме вежливости и культурности от сообщения и некий "смысл" ожидается...
Первое сообщение, хоть и напоминает "по духу" жалобу в спортлото -- содержало и подобие вопроса. Второе же -- кроме невнятной угрозы непонятно кому -- ничего не несло.
Был бы там вопрос "что делать" -- ОК. Список дальнейших действий (как инструкция будущим последователям) -- просто отлично.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 12:08

_hunter Вместо 3 постов, ожидается 1 пост в котором 3 ответа. Учитесь цитировать, если уже начали это делать.
Maksi2
 
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