ystas написав:Maksi2 Вы не совсем поняли содержание моего сообщения. Я не покупал товар за 53 евро. 1509,03 грн. - столько я заплатил за возврат почтовой службе. Эту сумму мне должны компенсировать. Валюта магазина - евро, валюта моей карты - евро. Курс евро платежной системы к которой относится моя карта я указал. Возврат денег уплаченных за товар продавец сделает после получения посылки и к данному моему вопросу не имеет ни какого отношения. Это совершенно другая сумма. Этот итальянский магазин - не однодневка, а один из нескольких, принадлежащих международной компании, акции, которой котируются на международных биржах.
Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговорено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову
Ksenya_911 написав:Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества
Не обращайте внимания.
Flamingo написав:ystas, Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговрено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову
+1
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 22 сер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Есть места, которые сидят в одном месте не один десяток лет и держатся за счет образцового обслуживания клиентов, отсутствия у клиентов проблем и хороших скидок, в основном обслуживая постоянных клиентов. Я лет 15 беру технику в одном месте, минимум 15 процентов дешевле, чем в обнаглевших сетях и ни разу не пожалел.
Вот опять -- слышу рассказ о Эльдорадо (в первичном смысле) -- но ни карт ни явок/пароле нет...
Ksenya_911 написав:Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества
Кроме вежливости и культурности от сообщения и некий "смысл" ожидается... Первое сообщение, хоть и напоминает "по духу" жалобу в спортлото -- содержало и подобие вопроса. Второе же -- кроме невнятной угрозы непонятно кому -- ничего не несло. Был бы там вопрос "что делать" -- ОК. Список дальнейших действий (как инструкция будущим последователям) -- просто отлично.