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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:01
GRooVal написав:
А было время
Вы нычку не палите то. там и щас чиркают
... делайте хоть что-нибудь!
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