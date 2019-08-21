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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8216821782188219
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:01

Re: Приватбанк

  GRooVal написав:А было время

Вы нычку не палите то. там и щас чиркают :)
... делайте хоть что-нибудь!
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