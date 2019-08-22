Додано: Чет 22 сер, 2019 13:25

Кстати, вчера вечером был в магазине Комфи в Днепре, передо мной один чел купил из зала телик, достал пачки купюр из сумки и сказал, что он платит налом и какую ему за это сделают скидку. Вы бы видели, как на него посмотрел мальчик из зала и кассирша. Очень недопонимающе (мягко говоря), о чем вообще человек спрашивает.А было время, 10 лет назад, мальчик мне чиркнул своей хитрой служебной картой и когда я платил налом в Комфи, то сумма "вжик" и на 15% стала меньше. А сейчас вот новые времена, новые нравы