ystas написав:Maksi2 Вы не совсем поняли содержание моего сообщения. Я не покупал товар за 53 евро. 1509,03 грн. - столько я заплатил за возврат почтовой службе. Эту сумму мне должны компенсировать. Валюта магазина - евро, валюта моей карты - евро. Курс евро платежной системы к которой относится моя карта я указал. Возврат денег уплаченных за товар продавец сделает после получения посылки и к данному моему вопросу не имеет ни какого отношения. Это совершенно другая сумма. Этот итальянский магазин - не однодневка, а один из нескольких, принадлежащих международной компании, акции, которой котируются на международных биржах.
Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговорено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову
Ksenya_911 написав:Maksi2, спасибо большое. Я обратилась к форумчанам вежливо и культурно:) но это не спасло меня от чьего-то мужского язвенничества
Не обращайте внимания.
Flamingo написав:ystas, Понимаете вы посчитали по такому курсу что у вас получилось больше 54 евро, а ваш продавец по какому-то скажем официальному курсу банка Италии. И как вы докажите что ваш курс (пусть даже это курс МПС) правильен, а курс банка Италии нет. У вас ведь не было оговрено по какому курсу вам вернут вашу трату. У продавца к примеру, если он применит не курс банка Италии местная налоговая не включит эту сумму в валовые издержки. Поэтому имхо вам надо сказать спасибо продавцу и прекратить морочить и себе и людям голову
+1
Востаннє редагувалось Maksi2 в Чет 22 сер, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Есть места, которые сидят в одном месте не один десяток лет и держатся за счет образцового обслуживания клиентов, отсутствия у клиентов проблем и хороших скидок, в основном обслуживая постоянных клиентов. Я лет 15 беру технику в одном месте, минимум 15 процентов дешевле, чем в обнаглевших сетях и ни разу не пожалел.
Вот опять -- слышу рассказ о Эльдорадо (в первичном смысле) -- но ни карт ни явок/пароле нет...
Кстати, вчера вечером был в магазине Комфи в Днепре, передо мной один чел купил из зала телик, достал пачки купюр из сумки и сказал, что он платит налом и какую ему за это сделают скидку. Вы бы видели, как на него посмотрел мальчик из зала и кассирша. Очень недопонимающе (мягко говоря), о чем вообще человек спрашивает.
А было время, 10 лет назад, мальчик мне чиркнул своей хитрой служебной картой и когда я платил налом в Комфи, то сумма "вжик" и на 15% стала меньше. А сейчас вот новые времена, новые нравы
Flamingo Я связался с представителем Приватбанка. Он подготовил уведомление магазину о недостаточности средств на покрытие моих затрат. В крайнем случае данный вопрос будет решать платежная система карты (мастеркард). Я пошел на принцип. Еще одним решением есть обращение в наш украинский суд, который может признать такую сделку ничтожной в связи с невыполнением продавцом взятых на себя обязательств. Это может повлечь полный возврат средств, перечисленных Приватом за покупку товаров, а та сумма компенсирует все мои затраты т.к. у меня в заказе было еще две вещи. Вот такие они - еврожулики. На Алиэкспрессе лучшая защита покупателя. Если бы в Украине нормально работал пэйпал, таких проблем можно было избежать.