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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21
greenozon написав: Ksenya_911 написав:
после моего заявления в определённые органы,
НБУ?
ви недооцінюєте гілку привата на forum.finance.ua?!
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