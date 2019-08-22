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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8216821782188219
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21

Re: Приватбанк

greenozon написав:
  Ksenya_911 написав:после моего заявления в определённые органы,


НБУ?
ви недооцінюєте гілку привата на forum.finance.ua?!
casper12
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