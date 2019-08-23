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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21
greenozon написав: Ksenya_911 написав:
после моего заявления в определённые органы,
НБУ?
ви недооцінюєте гілку привата на forum.finance.ua?!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:47
Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:51
Фантом написав:
Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?
Смотря когда инкасация. Скорее всего не вернут, а зачислят.
ЗЫ 20к это если по 500 - 40 купюр :0 - сколько ж кормить терминал пришлось?
Skiw
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:56
Фантом написав:
Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?
Полчаса назад при пополнении приватвклада тоже увидел на терминале "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700."
Через 10 мин в Приват24 увидел, что деньги поступили на счет (даже позвонить не успел).
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ramaz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:56
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:00
Skiw написав: Фантом написав:
Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?
Смотря когда инкасация. Скорее всего не вернут, а зачислят.
ЗЫ 20к это если по 500 - 40 купюр :0 - сколько ж кормить терминал пришлось?
Обещали на карту зачислить. Пополнял минуты 3.
П.С. Пришла смс деньги вернут в течении 24 часов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:04
ramaz написав:
Полчаса назад при пополнении приватвклада тоже увидел на терминале "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700."
Через 10 мин в Приват24 увидел, что деньги поступили на счет (даже позвонить не успел).
Видимо массовый сбой. Я смотрел заявки других клиентов. У всех тоже самое, в одно и тоже время. Примерно с 18:40
Всё.
Деньги на карту зачислили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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