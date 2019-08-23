Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:47

Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.

Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.

Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?

Кто не пьёт, тот не рискует.