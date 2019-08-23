RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8216821782188219
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:21

Re: Приватбанк

greenozon написав:
  Ksenya_911 написав:после моего заявления в определённые органы,


НБУ?
ви недооцінюєте гілку привата на forum.finance.ua?! :)
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:47

Re: Приватбанк

Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 18.05.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:51

  Фантом написав:Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?

Смотря когда инкасация. Скорее всего не вернут, а зачислят.
ЗЫ 20к это если по 500 - 40 купюр :0 - сколько ж кормить терминал пришлось?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 646
З нами з: 04.04.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:56

  Фантом написав:Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?

Полчаса назад при пополнении приватвклада тоже увидел на терминале "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700."
Через 10 мин в Приват24 увидел, что деньги поступили на счет (даже позвонить не успел).
ramaz
 
Повідомлень: 278
З нами з: 12.07.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:56

Re: Приватбанк

дело "Жерминаль"
viewtopic.php?p=4179457#p4179457
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2880
З нами з: 03.12.14
Подякував: 378 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:00

  Skiw написав:
  Фантом написав:Затрахал этот Приват, пополнял Приватвклад в терминале на 20000, в конце терминал выдал, что-то типа "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700." Позвонил, создали заявку, обещали в течении 24-х часов вернуть.
Но в СМС уже от 24-х часов до 14 дней. По ссылке из заявки - Ждите инкассации.
Я так понимаю, раньше 27-го деньги не вернут?

Смотря когда инкасация. Скорее всего не вернут, а зачислят.
ЗЫ 20к это если по 500 - 40 купюр :0 - сколько ж кормить терминал пришлось?


Обещали на карту зачислить. Пополнял минуты 3.

П.С. Пришла смс деньги вернут в течении 24 часов.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 18.05.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 19:04

Re: Приватбанк

  ramaz написав:Полчаса назад при пополнении приватвклада тоже увидел на терминале "Невозможно провести зачисление. Звоните 3700."
Через 10 мин в Приват24 увидел, что деньги поступили на счет (даже позвонить не успел).


Видимо массовый сбой. Я смотрел заявки других клиентов. У всех тоже самое, в одно и тоже время. Примерно с 18:40
Всё.
Деньги на карту зачислили.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1751
З нами з: 18.05.16
Подякував: 244 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 00:01

  Ksenya_911 написав:после моего заявления в определённые органы, банк вернул мне мои деньги в полной мере.

Поздравляю! Давайте подробности ))
Maksi2
 
Повідомлень: 147
З нами з: 18.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:46

Re: Приватбанк

Сегодня столкнулся: при переводе ПО шаблону в П24 на другую карту Привата хочет 0.5% комиссии. Вводишь вручную тот же номер- без комиссии.
Глюк или нововведение?
lel
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 10.12.13
Подякував: 925 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 08:54

  lel написав:Сегодня столкнулся: при переводе ПО шаблону в П24 на другую карту Привата хочет 0.5% комиссии. Вводишь вручную тот же номер- без комиссии.
Глюк или нововведение?

Мож шаблон обновить? Небойсь из-за ввода ИБАНа и шаблоны съехали :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28990
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2321 раз.
Подякували: 3351 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8216821782188219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, safonovstanislav і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14656)
24.08.2019 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.