Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
mann написав:Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
Всегда говорите, шо хотите платить в МЕСТНОЙ валюте, т.е. в евро и форинтах
mann написав:Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.