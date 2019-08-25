Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 13:16
Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
mann
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23
mann написав:
Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
Всегда говорите, шо хотите платить в МЕСТНОЙ валюте, т.е. в евро и форинтах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23
mann написав:
Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
Мой вариант - евро.
https://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
octopus
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Додано: Пон 26 сер, 2019 13:32
octopus в Венгрии говорить форинты, в Австрии-евро. Из статьи я понимаю так.....
mann
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Додано: Пон 26 сер, 2019 14:39
mann написав: octopus
в Венгрии говорить форинты, в Австрии-евро. Из статьи я понимаю так.....
Клиентаж дал исчерпывающий ответ - гривневыми картами, в любой стране мира, нужно платить только в местной валюте
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Додано: Пон 26 сер, 2019 14:53
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: Пон 26 сер, 2019 17:43
Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)
Bosstone
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Додано: Пон 26 сер, 2019 19:25
Проще от Примата отказаться
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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