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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8217821882198220
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:16

Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.
mann
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23

  mann написав:Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.

Всегда говорите, шо хотите платить в МЕСТНОЙ валюте, т.е. в евро и форинтах
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:23

  mann написав:Подскажите,пожалуйста. Карта привата,гривна. Mastercard. Буду ей расчитываться в Австрии и Венгрии. Если спрашивают в какой валюте платить буду я, что говорить- гривна,евро,форинты? Чтобы минимизировать конвертацию.

Мой вариант - евро.
https://journal.tinkoff.ru/eating-your-money/
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 13:32

octopus в Венгрии говорить форинты, в Австрии-евро. Из статьи я понимаю так.....
mann
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:39

  mann написав:octopus в Венгрии говорить форинты, в Австрии-евро. Из статьи я понимаю так.....

Клиентаж дал исчерпывающий ответ - гривневыми картами, в любой стране мира, нужно платить только в местной валюте
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:53

Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 17:43

  Investor_K написав:Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?

А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 19:25

Re: Приватбанк

Проще от Примата отказаться
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:06

  Bosstone написав:
  Investor_K написав:Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?

А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)

А декларации куда подать?
Это ж в налоговую, приват, просто канал доставки информации.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 20:26

  Investor_K написав:Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?



ЗЕ-кономіка
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якщо вказівка, то дойде рано чи пізно до усіх 80.
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