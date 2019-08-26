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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 22:57
greenozon написав: Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
ЗЕ-кономіка
мабуть перша ласточка
якщо вказівка, то дойде рано чи пізно до усіх 80.
Борьба с коррупцией, не?
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