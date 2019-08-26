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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 сер, 2019 22:57
greenozon написав: Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
ЗЕ-кономіка
мабуть перша ласточка
якщо вказівка, то дойде рано чи пізно до усіх 80.
Борьба с коррупцией, не?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:32
Skiw написав: Bosstone написав: Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)
А декларации куда подать?
Это ж в налоговую, приват, просто канал доставки информации.
Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:55
Sanio написав:
Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.
Финмон в привате стал гиперпорядочным?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:59
Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 00:33
Skiw написав:
Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
Ну банк ведь не имеет информации о ваших доходах (зарплата, продажа имущества, другие источники доходов), если вы подаете декларацию через сайт налоговой и кабинет налогоплательщика. Поэтому банк и требует полную декларацию о доходах публичных лиц, их родственников и связанных лиц. При неполучение данной информации банк имеет право разорвать деловые отношение и закрыть счета.
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