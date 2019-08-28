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Приватбанк
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Додано: Пон 26 сер, 2019 22:57
greenozon написав: Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
ЗЕ-кономіка
мабуть перша ласточка
якщо вказівка, то дойде рано чи пізно до усіх 80.
Борьба с коррупцией, не?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:32
Skiw написав: Bosstone написав: Investor_K написав:
Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?
А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)
А декларации куда подать?
Это ж в налоговую, приват, просто канал доставки информации.
Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:55
Sanio написав:
Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.
Финмон в привате стал гиперпорядочным?
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Додано: Пон 26 сер, 2019 23:59
Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 00:33
Skiw написав:
Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
Ну банк ведь не имеет информации о ваших доходах (зарплата, продажа имущества, другие источники доходов), если вы подаете декларацию через сайт налоговой и кабинет налогоплательщика. Поэтому банк и требует полную декларацию о доходах публичных лиц, их родственников и связанных лиц. При неполучение данной информации банк имеет право разорвать деловые отношение и закрыть счета.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:12
Что это приват накрутил? В бета версию не пускает,а стабильный Приват24 из плей маркета удален.
Востаннє редагувалось Порт
в Вів 27 сер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:41
Sanio написав: Skiw написав:
Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
Ну банк ведь не имеет информации о ваших доходах (зарплата, продажа имущества, другие источники доходов), если вы подаете декларацию через сайт налоговой и кабинет налогоплательщика. Поэтому банк и требует полную декларацию о доходах публичных лиц, их родственников и связанных лиц. При неполучение данной информации банк имеет право разорвать деловые отношение и закрыть счета.
Это был оффтоп по подаче в налоговую, в Приват, ничего не подавал:)
Skiw
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:56
Добрый день!
Подскажите, какой сейчас дневной лимит на снятие гривны с КДВ через банкомат? И как его увеличить к примеру до 20 тыс в день?
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Dobrofey
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Додано: Вів 27 сер, 2019 10:12
Dobrofey написав:Добрый день!
Подскажите, какой сейчас дневной лимит на снятие гривны с КДВ через банкомат? И как его увеличить к примеру до 20 тыс в день?
Можна змітити через Приват24 -> Керування карткою -> Ліміт на зняття готівки.
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Zochan
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06
С валютной карты Голд открыл депозит и деньги перевел на него. Сейчас хочу закрыть карту.
Вопрос: куда пойдут деньги после окончания депозита? Не будет ли потом проблем с их получением в кассе?
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MrDime
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