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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8218821982208221
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 22:57

  greenozon написав:
  Investor_K написав:Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?



ЗЕ-кономіка
мабуть перша ласточка
якщо вказівка, то дойде рано чи пізно до усіх 80.

Борьба с коррупцией, не?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:32

  Skiw написав:
  Bosstone написав:
  Investor_K написав:Приват рассылает родственникам публичных лиц заказные письма от необходимости подать декларации с источниками доходов. Что за хрень?

А отказаться от родства нельзя? Сварганить нотариальную бумажку, что признаешь своих родственников чужими людьми и обязуешься не иметь с ними никаких контактов)

А декларации куда подать?
Это ж в налоговую, приват, просто канал доставки информации.

Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:55

  Sanio написав:Нет, Приват требует именно копию поданной декларации с отметкой налоговой (или справку о доходах за год, если клиент не сдает декларацию) лично принесенную в отделение банка. И теребят даже пенсионеров, которые кроме пенсии ничего не получают, если есть родственник публичным деятелем или связанная личность с таким человеком.

Финмон в привате стал гиперпорядочным?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 23:59

Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 00:33

  Skiw написав:Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.

Ну банк ведь не имеет информации о ваших доходах (зарплата, продажа имущества, другие источники доходов), если вы подаете декларацию через сайт налоговой и кабинет налогоплательщика. Поэтому банк и требует полную декларацию о доходах публичных лиц, их родственников и связанных лиц. При неполучение данной информации банк имеет право разорвать деловые отношение и закрыть счета.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:12

Что это приват накрутил? В бета версию не пускает,а стабильный Приват24 из плей маркета удален.
Востаннє редагувалось Порт в Вів 27 сер, 2019 08:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:25

Re: Приватбанк

del
Востаннє редагувалось mephala в Вів 27 сер, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:41

  Sanio написав:
  Skiw написав:Вообще немного странно - перед подачей декларации запрашиваешь у них же справку, по ней делаешь декларацию. Разве что про имущество не знают, а про все оф.доходы и так знают. Пару раз подавал, по исключительным случаям, зачем - не понял.

Ну банк ведь не имеет информации о ваших доходах (зарплата, продажа имущества, другие источники доходов), если вы подаете декларацию через сайт налоговой и кабинет налогоплательщика. Поэтому банк и требует полную декларацию о доходах публичных лиц, их родственников и связанных лиц. При неполучение данной информации банк имеет право разорвать деловые отношение и закрыть счета.

Это был оффтоп по подаче в налоговую, в Приват, ничего не подавал:)
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:56

Re: Приватбанк

Добрый день!
Подскажите, какой сейчас дневной лимит на снятие гривны с КДВ через банкомат? И как его увеличить к примеру до 20 тыс в день?
Dobrofey
 
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