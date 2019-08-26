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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8219822082218222
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06

С валютной карты Голд открыл депозит и деньги перевел на него. Сейчас хочу закрыть карту.
Вопрос: куда пойдут деньги после окончания депозита? Не будет ли потом проблем с их получением в кассе?
MrDime
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36

Re: Приватбанк

Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 8219822082218222
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