С валютной карты Голд открыл депозит и деньги перевел на него. Сейчас хочу закрыть карту.
Вопрос: куда пойдут деньги после окончания депозита? Не будет ли потом проблем с их получением в кассе?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06
С валютной карты Голд открыл депозит и деньги перевел на него. Сейчас хочу закрыть карту.
Вопрос: куда пойдут деньги после окончания депозита? Не будет ли потом проблем с их получением в кассе?
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36
Re: Приватбанк
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
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