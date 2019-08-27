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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8219822082218222
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36

Re: Приватбанк

Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:08

Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:06

  andreyiskra написав:Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?

У меня точно так же было, пришлось указать не долларовую виртуалку, а гривневую Универсальную, только так вывел кеш от туда в приват. Пробуйте.
Maksi2
 
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