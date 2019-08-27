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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36
Re: Приватбанк
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 сер, 2019 22:08
Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?
Додано: Вів 27 сер, 2019 23:06
Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
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