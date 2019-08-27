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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 27 сер, 2019 22:08
Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?
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andreyiskra
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Додано: Вів 27 сер, 2019 23:06
andreyiskra написав:
Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?
У меня точно так же было, пришлось указать не долларовую виртуалку, а гривневую Универсальную, только так вывел кеш от туда в приват. Пробуйте.
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Maksi2
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05
clientage написав:
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
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MrDime
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:36
MrDime написав: clientage написав:
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.
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Dobrofey
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Додано: Сер 28 сер, 2019 10:43
Dobrofey написав: MrDime написав: clientage написав:
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.
Но на приват вклад днньги с депо прямо не упадут. Нужна карта. И причем кдв, чтобы не было комиса
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Flamingo
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Додано: Сер 28 сер, 2019 11:45
Dobrofey написав: MrDime написав: clientage написав:
Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.
Приват не умеет обслуживать клиента БЕЗ к-л карты.
Лучше всего открыть как минимум КдВ - 10 мин времени
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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