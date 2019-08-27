RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8220822182228223>
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:36

Re: Приватбанк

Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 22:08

Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?
andreyiskra
 
Повідомлень: 725
З нами з: 28.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 23:06

  andreyiskra написав:Вывожу 4$ со смартисале на карту привата кдв$. Через пару дней возврат и пишет выберите другую карту. Что так нельзя что-ли?

У меня точно так же было, пришлось указать не долларовую виртуалку, а гривневую Универсальную, только так вывел кеш от туда в приват. Пробуйте.
Maksi2
 
Повідомлень: 153
З нами з: 18.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:05

  clientage написав:Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )

Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
MrDime
 
Повідомлень: 126
З нами з: 05.01.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:36

  MrDime написав:
  clientage написав:Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )

Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?

Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.
Dobrofey
 
Повідомлень: 901
З нами з: 24.04.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 10:43

  Dobrofey написав:
  MrDime написав:
  clientage написав:Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )

Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?

Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

Но на приват вклад днньги с депо прямо не упадут. Нужна карта. И причем кдв, чтобы не было комиса
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 11:45

  Dobrofey написав:
  MrDime написав:
  clientage написав:Приват заставит вас открыть ещё раз КДВ. ТРЕНИРУЙТЕСЬ. Успехов )

Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?

Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

Приват не умеет обслуживать клиента БЕЗ к-л карты.
Лучше всего открыть как минимум КдВ - 10 мин времени
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29015
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 14:44

Re: Приватбанк

Кто недавно менял или получал бомж-кредитку?
В новой есть пей-пасс? Или голый пластик?
P.S. Слышал, что все новые карты с пей-пасс...
kesha876
 
Повідомлень: 31
З нами з: 14.01.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:32

  kesha876 написав:Кто недавно менял или получал бомж-кредитку?
В новой есть пей-пасс? Или голый пластик?
P.S. Слышал, что все новые карты с пей-пасс...

Там все как-то странно: одно время все "чипы" пропали, потом снова появились, вроде... -- лучше зайти в ближайшее отделение - самому проверить.
_hunter
 
Повідомлень: 1023
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:22

  kesha876 написав:Кто недавно менял или получал бомж-кредитку?
В новой есть пей-пасс? Или голый пластик?
P.S. Слышал, что все новые карты с пей-пасс...

Моя жена в прошлом месяце меняла и уни, и кдв, потому как старые больше года как "закончились", а надо было кое-что получить. Обе выданные карты оказались самыми обычными полосатиками хоть и класса "бомже-голд" :(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2769
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8220822182228223>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nighthawk, Олег196, wolt450, Кочевник і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.