RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8220822182228223
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:39

  clientage написав:
  Dobrofey написав:
  MrDime написав:Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?

Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

Приват не умеет обслуживать клиента БЕЗ к-л карты.
Лучше всего открыть как минимум КдВ - 10 мин времени


Всё он умеет. Просто у манагера должны быть руки из правильного места. Открывают временный "технологический счет" или как он там точно называется, перекидывают с депозита на карту и идете в кассу, забираете деньги. Я так евры свои забирал с депозитов, не оформляя не единой евровой карты 2 года назад.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 11.10.16
Подякував: 782 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:13

Друзья, подскажите.

Возможно ли пополнение универсальной карты СЭПом (например, с Альфы) по такой схеме:
получатель -- моё ФИО
ЕГРПОУ: мой ИНН
МФО: 305299
номер счёта: 2620****, "вырванный" в Приват24 из ИБАН?
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.06.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:14

  Dobrofey написав:Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

(минутка оффтопа)
А давно так можно? Помню, при Коломойском кассиры отказывались так делать...
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 13.06.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:19

ага, спробуйте отримати переказ WU без КДВ :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5786
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8220822182228223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, dengon і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7210)
29.08.2019 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.