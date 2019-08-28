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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8220822182228223
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:39

  clientage написав:
  Dobrofey написав:
  MrDime написав:Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную.
Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?

Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

Приват не умеет обслуживать клиента БЕЗ к-л карты.
Лучше всего открыть как минимум КдВ - 10 мин времени


Всё он умеет. Просто у манагера должны быть руки из правильного места. Открывают временный "технологический счет" или как он там точно называется, перекидывают с депозита на карту и идете в кассу, забираете деньги. Я так евры свои забирал с депозитов, не оформляя не единой евровой карты 2 года назад.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:13

Друзья, подскажите.

Возможно ли пополнение универсальной карты СЭПом (например, с Альфы) по такой схеме:
получатель -- моё ФИО
ЕГРПОУ: мой ИНН
МФО: 305299
номер счёта: 2620****, "вырванный" в Приват24 из ИБАН?
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:14

  Dobrofey написав:Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.

(минутка оффтопа)
А давно так можно? Помню, при Коломойском кассиры отказывались так делать...
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:19

ага, спробуйте отримати переказ WU без КДВ :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 12:51

Re: Приватбанк

Driver, да.
Отправлял с Коко. Утром отправил — до обеда уже зашло.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:17

Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:47

  Petro2004 написав:Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!

Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 13:55

  Flamingo написав:
  Petro2004 написав:Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!

Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?

Не могу не согласиться :) -- этот банк очень не любит наличку отдавать. Но это широкоизвестно, вроде.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:08

Re: Приватбанк

  Flamingo написав:Не проще ли снять сразу в банке?



Можно до бесконечности снимать в другом банкомате, например новеньких винкорах Ощада.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 15:17

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Не проще ли снять сразу в банке?



Можно до бесконечности снимать в другом банкомате, например новеньких винкорах Ощада.

Точно бесконечно? У меня удавалось с карты другого банка: с визы 3х2000 а с мастера 3х1000
demichh
 
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