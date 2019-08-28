MrDime написав:Хочу закрыть не КДВ валютную, а универсальную валютную. Т.е. получается, чтобы забрать деньги с депозита, надо будет обязательно для этого валютную КДВ открывать?
Лучше просто открыть "Приват-вклад" валютный, с него можно в кассе по паспорту снимать без карты.
Приват не умеет обслуживать клиента БЕЗ к-л карты. Лучше всего открыть как минимум КдВ - 10 мин времени
Всё он умеет. Просто у манагера должны быть руки из правильного места. Открывают временный "технологический счет" или как он там точно называется, перекидывают с депозита на карту и идете в кассу, забираете деньги. Я так евры свои забирал с депозитов, не оформляя не единой евровой карты 2 года назад.
Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!
Petro2004 написав:Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!
Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?
Petro2004 написав:Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!
Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?
Не могу не согласиться -- этот банк очень не любит наличку отдавать. Но это широкоизвестно, вроде.