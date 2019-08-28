Flamingo написав:
Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?
Вперше. Раніше знімав великі суми. До банку потрібно добратись, а банкомат під боком. Дуже дивний кретерій і обмеження в 20 тис.грн., чому не 50 тис. або 100 тис.? І для паритету тоді нехай і прийом обмежать до 20 тис.грн.!
Сходив у відділення: 7 людей черга, 40 хв. часу, "хочу зянти 30 тис.грн." - "ви замовляли?" - "ні. я зараз хочу отримати" - "вибачте, в касі не має такої суми".