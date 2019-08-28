Petro2004 написав:Хотів в банкоматі зняти 50 тис.грн. Банкомат видав 20 тис., при другій спробі видав повідомлення "що банкомат не для зняття великих сумм готівки, картка заблокована на 3 години для зняття в банкоматі, або шуруй у відділення". Сервіс!
Уже не помню сколько времени (года 3 точно) как приватовские банкоматы настроены на выдачу не более 20 тыс. в течении 3-6 часов. Потом можно повторить. Вы впервые с этим столкнулись? Не проще ли снять сразу в банке?
Вперше. Раніше знімав великі суми. До банку потрібно добратись, а банкомат під боком. Дуже дивний кретерій і обмеження в 20 тис.грн., чому не 50 тис. або 100 тис.? І для паритету тоді нехай і прийом обмежать до 20 тис.грн.! Сходив у відділення: 7 людей черга, 40 хв. часу, "хочу зянти 30 тис.грн." - "ви замовляли?" - "ні. я зараз хочу отримати" - "вибачте, в касі не має такої суми".
Sanio написав:...следует указывать полностью счет ИБАН, а не 2620
Почему? До ноября можно слать как обычно и через IBAN.
Sanio написав:...желательно, номер карты в назначение платежа
Номер платежной карты указывается при отправке на "котловой" счёт, а тут отправка по прямым реквизитам. Возможно, если в номере прямого была допущена ошибка, то номер карты может на что-то и сыграет...
Sanio написав:Можно, но следует указывать полностью счет ИБАН, а не 2620, и, желательно, номер карты в назначение платежа
1. А почему? 2. На ветке Альфы писали, что при создании платежа с ИБАНом он не отправляется.
Для статистики: отправил на 2620**** из Альфы в 10:0х (чут-чуть не успел, ваще обидно ). Деньги на универсальную пришли в 17:3х. Поэтому вопрос №3: это связано с процессингом (новый, сырой)? или с концом месяца? ("платежей много, а Корезоид (или кто там сейчас) один")
Driver Раньше Приват не принимал СЭП на карту на 2620, а только на котловой, если сейчас принимает, то другое дело. Платежи на ИБАН быстрее зачисляются на карту. Относительно Альфы, то не знаю, а почему не отправляют они СЭП на ИБАН?