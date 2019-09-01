Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться. Ни у кого такого не было?
Что, у всех работает? Или никто не пользуется? Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.
Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться. Ни у кого такого не было?
Что, у всех работает? Или никто не пользуется? Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.
Могу ошибаться, но мне кажется, что тут основная проблема может быть в том, что предложенным вам способом пользуется не так много форумчан. К тому же сегодня еще далеко до 25го (накануне которого идет массовое пополнение карт), ну и если данный путь не работает его довольно легко заменить каким-нибудь другим.
Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться. Ни у кого такого не было?
Что, у всех работает? Или никто не пользуется? Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.
Могу ошибаться, но мне кажется, что тут основная проблема может быть в том, что предложенным вам способом пользуется не так много форумчан. К тому же сегодня еще далеко до 25го (накануне которого идет массовое пополнение карт), ну и если данный путь не работает его довольно легко заменить каким-нибудь другим.
Я уже задолбал поддержку и вроде разобрались. У меня Бета установилась и в ней бага. Ошибку с 50го раза приняли.