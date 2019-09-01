RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8223822482258226
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:12

Приват почав слати замість СМС повідомлення у свій внутрішній чат - ЕКОНОМІЯ на СМС! :) профіт

http://prntscr.com/p0bpo5

молодці, враховуючи об'єм бегемота економія може бути суттєва,
але чи секюрно це, от в чім питання
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:21

  greenozon написав:Приват почав слати замість СМС повідомлення у свій внутрішній чат - ЕКОНОМІЯ на СМС! :) профіт

http://prntscr.com/p0bpo5


Наверное уже год как наблюдаю подобную картину. Но только это не уведомление в чат - это дублированные уведомления, которые приходят в аппликуху п24
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:06

Flamingo

в мене за Н річний досвід це вперше
ніяких аплікух від ПБ ніколи не ставив, тільки веб ІБ

PS
в чат сьогодні прийшло вперше, так що в мому випадку це реформація
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5819
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 18:57

Re: Приватбанк

  greenozon написав:в чат сьогодні прийшло вперше, так що в мому випадку це реформація

Еще раз - это вовсе не чат - это уведомления. Попробуйте на них ответить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну и продолжайте нас информировать что еще "нового" вы обнаружите у "самого технологичного" :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:16

  Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться.
Ни у кого такого не было?

Что, у всех работает? Или никто не пользуется?
Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 666
З нами з: 04.04.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:28

  Skiw написав:
  Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться.
Ни у кого такого не было?

Что, у всех работает? Или никто не пользуется?
Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.

Могу ошибаться, но мне кажется, что тут основная проблема может быть в том, что предложенным вам способом пользуется не так много форумчан. К тому же сегодня еще далеко до 25го (накануне которого идет массовое пополнение карт), ну и если данный путь не работает его довольно легко заменить каким-нибудь другим.
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2828
З нами з: 20.03.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:52

  Flamingo написав:
  Skiw написав:
  Skiw написав:Сегодня в мобильном Приват24 пытался пополнить карту приват картой другого банка, привязаной в приложении. 2-3 раза ошибку давало, пробовал с 2х разных карт, все равно ошибка, только не пишет какая. Обе карты донора МС, у обоих нет 3ds. При этом в старом приложении всегда работало. Пришлось через браузер пополниться.
Ни у кого такого не было?

Что, у всех работает? Или никто не пользуется?
Я уже и с 3700 и с чатом в приложении общаюсь, пока нет результата.

Могу ошибаться, но мне кажется, что тут основная проблема может быть в том, что предложенным вам способом пользуется не так много форумчан. К тому же сегодня еще далеко до 25го (накануне которого идет массовое пополнение карт), ну и если данный путь не работает его довольно легко заменить каким-нибудь другим.

Я уже задолбал поддержку и вроде разобрались.
У меня Бета установилась и в ней бага. Ошибку с 50го раза приняли.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 666
З нами з: 04.04.15
Подякував: 33 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 21:31

Re: Приватбанк

Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
Повідомлень: 1250
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2130 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8223822482258226
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (225)
02.09.2019 00:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.